Тедеско высказался по поводу большого количества дисквалификаций игроков «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу большого количества дисквалификаций из-за перебора желтых карточек игроков красно-белых по ходу сезона.
— Я расстроен потерей большого количества игроков из-за перебора карточек. Может, я смотрю на ситуацию через спартаковские очки, но карточек действительно много. С «Уфой» не было Джикии, Соболева и Айртона, следующую игру пропустит опять Айртон и Максименко. Тренеру очень трудно работать и готовиться к следующему матчу, приходится зависеть от этого. Это отнимает много сил в работе. Но ничего не остается, мы дальше делаем свое дело.
— Вы уже решили, кто будет в воротах в следующем матче в Туле?
— Только закончился этот матч. Завтра будем думать о следующей игре.
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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