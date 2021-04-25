Тедеско высказался по поводу большого количества дисквалификаций игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу большого количества дисквалификаций из-за перебора желтых карточек игроков красно-белых по ходу сезона.

— Я расстроен потерей большого количества игроков из-за перебора карточек. Может, я смотрю на ситуацию через спартаковские очки, но карточек действительно много. С «Уфой» не было Джикии, Соболева и Айртона, следующую игру пропустит опять Айртон и Максименко. Тренеру очень трудно работать и готовиться к следующему матчу, приходится зависеть от этого. Это отнимает много сил в работе. Но ничего не остается, мы дальше делаем свое дело.

— Вы уже решили, кто будет в воротах в следующем матче в Туле?

— Только закончился этот матч. Завтра будем думать о следующей игре.

(Олег Кошелев)