Тедеско вновь оштрафован за то, что покидал техническую зону во время матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (2:0).

— Футболисты «Крыльев Советов» получили 2 красных карточки, речь о Мияйловиче и Карпове, — начал Григорьянц. — По регламенту, 6 желтых карточек или 2 красных у одной команды за встречу — это неподобающее поведение. «Крылья» наказаны штрафом в размере 100 тысяч рублей. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско лично оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что покидал техническую зону, кроме того, футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что Тедеско, покидая техническую зону, выходил на поле. (Иван Торопцев)

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