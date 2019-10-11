По информации «СЭ», тренер Доменико Тедеско в пятницу не прилетит в Москву и соответственно сегодня не подпишет контракт со «Спартаком». Это связано с тем, что специалисту необходимо разрешить формальности по расторжению договора с «Шальке», чем он сейчас и занимается. Ожидается, что Тедеско прибудет в нашу столицу в понедельник и в этот же день заключит соглашение со «Спартаком». При этом не исключено, что, учитывая дефицит времени, это произойдет уже на выходных. Тедеско подпишет контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22. Зарплата тренера составит 2 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижения. (Вячеслав Короткин)

Руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова с поста главного тренера 29 сентября после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура премьер-лиги. Исполняющим обязанности рулевого красно-белых является Сергей Кузнецов.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков.

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