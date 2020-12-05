Тедеско: «Урунов — игрок «Спартака», ему нужно продолжать работать здесь»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ прокомментировал информацию о том, что хавбек Остон Урунов может перейти в «Рубин».
— Урунов — игрок «Спартака», у него контракт с клубом, — сказал Тедеско. — Ему нужно продолжать работать здесь, расти и развиваться. В «Спартак» по поводу его трансфера никто не обращался. Напомню, он вышел в стартовом составе в матче с «Зенитом», это было доверие с моей стороны, но потом он получил травму. Потом вышел с «Ростовом» — снова травма. Урунову нужно работать и доказывать право на место в составе.
(Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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