Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ прокомментировал информацию о том, что хавбек Остон Урунов может перейти в «Рубин».

— Урунов — игрок «Спартака», у него контракт с клубом, — сказал Тедеско. — Ему нужно продолжать работать здесь, расти и развиваться. В «Спартак» по поводу его трансфера никто не обращался. Напомню, он вышел в стартовом составе в матче с «Зенитом», это было доверие с моей стороны, но потом он получил травму. Потом вышел с «Ростовом» — снова травма. Урунову нужно работать и доказывать право на место в составе.

(Дмитрий Гирин)