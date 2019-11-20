Тедеско считает, что критика легенд «Спартака» ничем не отличается от «Шальке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к тому, что его назначение было принято скептически некоторыми бывшими футболистами клуба. Ряд отзывов имел критическую направленность.

— В конечном счете это ничем не отличается от Шальке (смеется), — цитирует немецкого специалиста Transfermarkt. — Есть также несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным. Когда много людей говорят о клубе, это означает, что он важен, имеет большое значение, а вы беспокоитесь о нем.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр