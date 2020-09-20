Тедеско рассказал, почему Кокорин остался в запасе на матч с «Рубином»
16:25
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему не включил нападающего Александра Кокорина в основу на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
— Кокорин сыграл 60 минут на Кубок, — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер». — Вы всегда можете задавать вопрос про нападающих, потому что у нас их много и не всем находится место в основе. Это вопрос тренировок и функционального состояния.
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Как завершится матч «Рубин» — «Спартак»?
Крупной победой «Рубина»
4.5%
Победой «Рубина» с разностью один-два мяча
33.2%
Вничью
21.5%
Победой «Спартака» с разностью один-два мяча
37.0%
Крупной победой «Спартака»
3.7%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи