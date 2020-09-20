Тедеско рассказал, почему Кокорин остался в запасе на матч с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему не включил нападающего Александра Кокорина в основу на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— Кокорин сыграл 60 минут на Кубок, — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер». — Вы всегда можете задавать вопрос про нападающих, потому что у нас их много и не всем находится место в основе. Это вопрос тренировок и функционального состояния.