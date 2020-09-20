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Тедеско рассказал, почему Кокорин остался в запасе на матч с «Рубином»

16:25
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему не включил нападающего Александра Кокорина в основу на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— Кокорин сыграл 60 минут на Кубок, — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер». — Вы всегда можете задавать вопрос про нападающих, потому что у нас их много и не всем находится место в основе. Это вопрос тренировок и функционального состояния.

Рубин — Спартак

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4.5%
Победой «Рубина» с разностью один-два мяча
33.2%
Вничью
21.5%
Победой «Спартака» с разностью один-два мяча
37.0%
Крупной победой «Спартака»
3.7%
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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