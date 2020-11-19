Тедеско рассказал о повреждениях Соболева и Джикии

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии игроков команды, которые были вызваны в сборную России. В среду национальная команда крупно уступила Сербии со счетом 0:5.

— Что касается Соболева и Джикии, то завтра мы посмотрим их состояние. С нами в последнее время находился Зобнин, так как пропускал игру с Сербией из-за дисквалификации.

У Соболева были проблемы с коленом, они возникли во время первого вызова в сборную. Мы внимательно к этому отнеслись и контролировали эту ситуацию. Когда пришел вызов сейчас, то мы связались с медицинским штабом сборной. Они сказали, что все понимают, и Александр поехал в сборную. Он сыграл 30 минут в матче с Молдавией. Сейчас у него есть какие-то проблемы. Но что-то точнее можно будет сказать только после обследования. У Джикии заболела приводящая мышца. Суммарно он провел три матча без замен. (Олег Кошелев)