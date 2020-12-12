Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го туура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1) подвел итоги встречи.

— Сегодня команда, показалось, не выглядела хорошо в плане движения. Как настраивали «Спартак» на соперника, который не проиграл ни одного домашнего матча?

(Отвечает по-русски) — Вы видели первый тайм? Много моментов, неназначенный пенальти... Думаю, первый тайм был неплох. (Переходит на английский) Первый тайм показал, что мы очень хотели выиграть этот матч. Но после пропущенного гола занервничали.

— Во втором тайме вы были сверхэмоциональны, да и после матча что-то высказывали Алексу Кралу. Что вас завело?

— Сказанное Алексу останется между нами. Разозлило то, что в первом тайме мы контролировали игру в достаточной степени, чтобы вести 1:0, а в дальнейшем этот контроль потеряли. А еще то, что в перерыве произошло то, что раньше не происходило никогда, и это не имеет ничего общего с футболом. Трудно жить и работать, когда к тебе так относятся.

Они сказали (кто — Тедеско не пояснил), что это наша страна. Четвертый судья слышал все, и ничего не произошло — ни желтой, ни красной карточки.

На этой неделе во время матча Лиги чемпионов две команды покинули поле. Не говорю, что мы должны были уйти с игры, потому что они мне сказали уезжать домой. Я просто вам рассказываю, что у меня есть вопросы к резервному судье, причем одному и тому же. Постоянно задаю вопрос: «Почему?» и каждый раз получаю из-за этого желтые карточки. А меня все время спрашивают, почему я слишком эмоционален. Это уже не смешно".

(Игорь Рабинер)