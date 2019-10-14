Тедеско подтвердил, что в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

Доменико Тедеско подтвердил корреспонденту «СЭ», что сегодня проведет первую тренировку во главе своей новой команды.

Утром 34-летний специалист покинул одну из московских гостиниц и отправился на занятие.

— Вы едете на свою первую тренировку в «Спартаке»? — вопрос Тедеско.

— Да.

Других комментариев немец давать не стал.

Сегодня красно-белые официально объявят о назначении Тедеско. Контракт заключат на 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон с учетом бонусов за достижения. (Александр Рогулев)