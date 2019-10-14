Тедеско подтвердил, что в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»
07:51
Доменико Тедеско подтвердил корреспонденту «СЭ», что сегодня проведет первую тренировку во главе своей новой команды.
Утром 34-летний специалист покинул одну из московских гостиниц и отправился на занятие.
— Вы едете на свою первую тренировку в «Спартаке»? — вопрос Тедеско.
— Да.
Других комментариев немец давать не стал.
Сегодня красно-белые официально объявят о назначении Тедеско. Контракт заключат на 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон с учетом бонусов за достижения. (Александр Рогулев)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...