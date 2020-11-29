Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» почтил память легенды мирового футбола Диего Марадоны.

— «Ротор» будет играть глубоко в обороне? Я имел в виду не столько, что подобные команды садятся глубоко в оборону, а то, что у них обычно очень хорошие крайние нападающие, — отметил Тедеско в эфире телканала «Матч Премьер». — Это не только у «Ротора», но и «Рубина», «Зенита». Это игроки, которые могут убежать, имеют хороший дриблинг. У «Ротора» то же самое. В трансферное окно они купили бразильца. У них также хороший и другой фланговый игрок. Фланговые атаки всегда опасны.

— Что означает Диего Марадона лично для вас?

— Марадона ассоциируется с любовью к футболу. Новость о его смерти затронула весь мир. Этот человек смог сплотить континенты. За это мы его и любим. Он — идол нашего покаоления. Он — прошлое, настоящее и будущее футбола. Он будет жить вечно, и его никогда не забудут. Он сделал в футболе невероятное и подарил очень много эмоций.

Мы не врачи, мы не спасаем жизни, мы не адвокаты, которые защищают людей. Наша работа заключается в том, чтобы дарить эмоции. Марадона дарил их всему миру, и память о нем останется в веках.