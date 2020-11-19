Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о подготовке Александра Кокорина к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», за которое форвард выступал раньше.

— Как оцените готовность Александра Кокорина к важному матчу? Пока складывается ощущение, что он больше готовится к съемкам в видеоблоге и турнирам по компьютерным играм.

— Нет, ребята. Частная жизнь игроков — это их личное дело. Если она не влияет на игру, тренер в это не должен вмешиваться.

В данном вопросе дело не в Кокорине. У нас есть Соболев, Ларссон, Понсе, Бакаев, Урунов. Перед каждой игрой мы стоим перед сложным выбором. И критерий выбора только один — найти вариант, который принесет команде победу.

Кокорин хорошо тренируется. Он выходил на замену, выходил в стартовом составе, провел хороший матч в Химках. Другие игроки важны, вносят вклад в результаты команды. В этом и есть работа тренера — сделать правильный выбор. Иногда это хорошая работа, иногда это катастрофа. (Олег Кошелев)