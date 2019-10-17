Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о встрече с главным акционером клуба Леонидом Федуном. Он отметил, что президент красно-белых является большим фанатом команды, который делает для нее все.

— Что почувствовали на встрече с главным акционером клуба Леонидом Федуном?

— Что этот человек не только почти два десятка лет президент клуба, но и большой фанат «Спартака». Который все делает для команды, любит ее и страстно желает ей успеха. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь