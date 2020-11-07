Тедеко доволен игрой «Спартака», несмотря на ничью с «Уралом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру команды в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (2:2).
«Доволен ли я игрой команды? Доволен, почему нет? — сказал Тедеско в эфире канала «Матч премьер». — Первый тайм был немного волнительным, не было того контроля над игрой, к которому мы привыкли. Но второй тайм был очень хорошим, мы лучше контролировали мяч, была лучше структура.
Это были два разных тайма. Футбол иногда очень странный. Смотрел очень много игр «Урала» — с другими командами они играют не так агрессивно. Когда они играют против нас на этом стадионе — это война».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.