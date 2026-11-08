Ташуев: «У «Краснодара» был кризис в результатах, а не в игре»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА (4:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«Обе команды были заточены на атаку. Поэтому это был очень смотрибельный и результативный матч. Было видно, что «Краснодар» был одержим желанием выиграть каждое единоборство и победить во встрече. У них было больше лидеров на поле.

У «Краснодара» был кризис в результатах, а не в игре. А победа над ЦСКА придаст им уверенности до конца года», — сказал Ташуев «СЭ».

«Краснодар» набрал 26 очков и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА (26 очков) и «Спартак» (26). При этом у красно-белых есть матч в запасе.