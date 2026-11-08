Ташуев об увольнении Галактионова из «Локомотива»: «Тренер не волшебник. Ему нужно время»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

О досрочном прекращении сотрудничества со специалистом объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных после матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1) 6 ноября. При этом пресс-служба железнодорожников пока официально не сообщила об уходе Галактионова.

«Главная проблема «Локомотива» — это уход лидеров. Никогда вы не замените сразу всех ведущих футболистов без потери качества. Летом команду покинули Батраков, Карпукас и Воробьев. Вместо них пришли хорошие игроки, но пока не такого высокого уровня.

А тренер не волшебник, он не может за три месяца все перестроить и снова побеждать. Ему нужно время. А после серии неудач сыграла свою роль психология. Очень серьезное давление оказывается на главного тренера, терпеть мало кто будет. Не всегда главной проблемой является тренер», — сказал Ташуев «СЭ».

После 14 туров «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей, одержала 74 победы, 38 раз сыграла вничью и потерпела 45 поражений.