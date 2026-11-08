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Ташуев об увольнении Галактионова из «Локомотива»: «Тренер не волшебник. Ему нужно время»

Константин Белов
Корреспондент

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

О досрочном прекращении сотрудничества со специалистом объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных после матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1) 6 ноября. При этом пресс-служба железнодорожников пока официально не сообщила об уходе Галактионова.

«Главная проблема «Локомотива» — это уход лидеров. Никогда вы не замените сразу всех ведущих футболистов без потери качества. Летом команду покинули Батраков, Карпукас и Воробьев. Вместо них пришли хорошие игроки, но пока не такого высокого уровня.

А тренер не волшебник, он не может за три месяца все перестроить и снова побеждать. Ему нужно время. А после серии неудач сыграла свою роль психология. Очень серьезное давление оказывается на главного тренера, терпеть мало кто будет. Не всегда главной проблемой является тренер», — сказал Ташуев «СЭ».

Михаил Галактионов.«В ожидании исправления ситуации». «Локомотив» так и не выпустил заявление об уходе Галактионова

После 14 туров «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей, одержала 74 победы, 38 раз сыграла вничью и потерпела 45 поражений.

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Михаил Галактионов
Сергей Ташуев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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