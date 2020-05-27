«Ташаев возвращается в «Спартак». В Казани на него не рассчитывают». Томас Цорн рассказал о перспективах арендованных футболистов

Генеральный директор красно-белых Томас Цорн в интервью «СЭ» объяснил позицию клуба по поводу игроков, выступающих в арендах: нападающего Георгия Мелкадзе («Тамбов), хавбеков Александра Ломовицкого («Арсенал»), Артема Тимофеева, Максима Глушенкова (оба — «Крылья Советов») и Александра Ташаева («Рубин»).

— Мы продлили аренды Мелкадзе в «Тамбове», Ломовицкого в «Арсенале», Тимофеева и Глушенкова в «Крыльях» до конца сезона, — сообщил Цорн. — Ташаев же возвращается в «Спартак» — Александр окажется в нашем распоряжении уже с конца мая, потому что в «Рубине» полузащитник получил травму и в Казани на него не рассчитывают, — сказал Цорн. — По перспективам этих футболистов решим позже — сейчас стоит задача за короткий срок подготовить команду к оставшейся части сезона. Это ведь нелегко после длительной паузы, во время которой ребята тренировались только с помощью видеосвязи и в рамках ограниченных возможностей.

— И, тем не менее, Ташаеву и Тимофееву будет намного сложнее закрепиться в команде, чем Глушенкову, Ломовицкому и Мелкадзе, согласны?

— В «Спартаке» должны отталкиваться от определенного уровня. Мы обязаны исходить из того, как ребята выглядят в клубах-арендаторах. Если играют нерегулярно или неярко, то им по возращении и правда будет тяжелее пробиться в основу, чем тем, кто проводит в аренде на поле по 90 минут, забивает, отдает. Это касается не только Тимофеева и Ташаева — всех, кого приглашают в «Спартак». (Вячеслав Короткин)