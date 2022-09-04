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4 сентября, 23:29

Тарпищев — о поражении «Спартака»: «Результат закономерен, но небезнадежен»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение красно-белых в матче 8-го тура РПЛ от «Зенита» (1:2).

«Класс «Зенита» повыше — это было понятно, — приводит Metaratings.ru слова Тарпищева. — Команда сбалансирована во всех линиях. Нападение быстрее защиты «Спартака». Могли отличиться два-три раза еще в первом тайме».

Глава ФТР отметил, что красно-белых не помешало бы усиление.

«Мне нравится «Спартак» в том плане, что все матчи играет на хорошем эмоциональном фоне. Но усиление не помешало бы. Если «Зенит» имеет равноценный двойной состав, но у других команд такого нет. Результат закономерен, но для «Спартака» он небезнадежен — команда растет, будем смотреть на работу тренера дальше», — подчеркнул Тарпищев.

Источник: metaratings.ru
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
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 0 : 1
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 1 : 2
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 1 : 2
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Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

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Локомотив

 3 1 1
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