Тарпищев — о поражении «Спартака»: «Результат закономерен, но небезнадежен»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение красно-белых в матче 8-го тура РПЛ от «Зенита» (1:2).

«Класс «Зенита» повыше — это было понятно, — приводит Metaratings.ru слова Тарпищева. — Команда сбалансирована во всех линиях. Нападение быстрее защиты «Спартака». Могли отличиться два-три раза еще в первом тайме».

Глава ФТР отметил, что красно-белых не помешало бы усиление.

«Мне нравится «Спартак» в том плане, что все матчи играет на хорошем эмоциональном фоне. Но усиление не помешало бы. Если «Зенит» имеет равноценный двойной состав, но у других команд такого нет. Результат закономерен, но для «Спартака» он небезнадежен — команда растет, будем смотреть на работу тренера дальше», — подчеркнул Тарпищев.