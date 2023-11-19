Тарханов не видит в составе «Спартака» футболистов, которые могут заинтересовать европейские клубы

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил, есть ли в составе московской команды россияне, способные уехать в европейские чемпионаты.

«У них много молодых, но вряд ли. Может быть, они могли бы уехать в средние клубы, но пока никого не берут. Как, например, Кузяев уехал в «Гавр», такие клубы могут взять. В топ-клубы — вряд ли. Не вижу, чтобы в каком-то игроке «Спартака» была заинтересованность. Никто себя ярко не проявляет. В «Динамо», например, Константин Тюкавин может куда-то уехать. Но не из «Спартака», — цитирует Тарханова Legalbet.

После 15 туров «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 25 ноября красно-белые на выезде сыграют против «Балтики».