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Тарасов заявил, что ему тяжело смотреть на Миранчука в «Аталанте»

10:29
Дмитрий Тарасов. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Дмитрий Тарасов. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о ситуации, в которой оказался Алексей Миранчук.

Бывший партнер Тарасова по «Локомотиву» перед началом сезона перешел в «Аталанту», но пока выходит только на замену.

«Буквально в пятницу списывались, поздравил его с голом, спросил, как дела. Он сказал, что доволен игрой, мы поздравляем друг друга с праздниками, общаемся, — цитирует Тарасова «Чемпионат». — Леша спрашивал, как у меня дела с командой. Пожелал удачи: «Давай, Тара. Знаю, что ты можешь еще поиграть, ты боец». Мне тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Он такой игрок, которому нужно доверие. Ему тяжело быть в таком напряжении, но он понимал, куда ехал. По его игре видно, что он готов, выходит и доказывает. Результат есть. В такой команде и чемпионате ему будет непросто, но он справится, желаю ему закрепиться в основном составе. Он не унывает, все понимает.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4244907-tarasov-tyazhelo-smotret-chto-miranchuk-vyhodit-chasto-na-zameny-v-atalante.html

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