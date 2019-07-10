Тарасов поблагодарил "Локомотив", несмотря на угрозу судом

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов через Instagram поблагодарил клуб и главного тренера железнодорожников за время, проведенное в команде.

32-летний хавбек покинул "Локо" после девяти сезонов в связи с истечением контракта. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России, а также Кубок страны (трижды).

– Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба, и мне пригрозили судом, я хочу чтобы вы знали что душой и сердцем я всегда буду с "Локо", 9 прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами, – написал Тарасов в Instagram. – Спасибо большое Семину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще – спасибо огромное за все.

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