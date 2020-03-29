Тарасов откладывал деньги на покупку люксового авто для жена четыре года

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, подаривший своей жене Анастасии Костенко на день рождения люксовый автомобиль «Порше», в ответ на обвинения в неуплате алиментов сообщил, что деньги откладывал четыре года.

— Дарит такую машину, а на алименты у него денег нет, — написала одна из читательниц Анастасии Костенко в Instagram.

— Очень долго откладывал, 4 года, — ответил Тарасов.

Напомним, в январе Черемушкинский суд Москвы отказал Тарасову в уменьшении размера алиментов и обязал футболиста продолжать выплачивать 480 тысяч рублей ежемесячно. Футболист предлагал выделять на ежемесячное содержание ребенка 100 тысяч рублей.

Сейчас Тарасов женат в третий раз.