Тарас Михалик: "Локомотив"? Сейчас я в "свободном плавании"

Защитник Тарас Михалик, у которого по окончании сезона-2016/17 истек контракт с "Локомотивом", сообщил "СЭ", что железнодорожники пока не делали ему предложение о продлении соглашения. При этом футболист подчеркнул, что хочет остаться в составе железнодорожников.

- "Локомотив" сделал вам предложение о продлении контракта? - вопрос Михалику.

- Пока нет. Сейчас я нахожусь в "свободном плавании".

- Писали об интересе к вам со стороны московского "Динамо".

- Не могу это прокомментировать. Предложения были разные, но до конкретики ни от одного из клубов дела не дошло.

- У вас есть желание остаться в "Локомотиве" или планируете сменить команду?

- Конечно, хотелось бы остаться, но пока ничего более сказать не могу. Надеюсь, что в ближайшее время все решится.

Напомним, что Михалик выступал за "Локомотив" с лета 2013 года. В минувшем сезоне 33-летний защитник провел в составе железнодорожников 24 матча в чемпионате России и четыре - в Кубке России. Ранее игрок выступал за киевский ЦСКА, "Закарпатье" и киевское "Динамо". (Павел ГУРЕВИЧ)