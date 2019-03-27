Тарас Бурлак: "Крылья" не боятся экстремальных погодных условий"

Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак заявил, что игроки его команды не боятся сложных погодных условий. Самарский клуб в пятницу дома встретится с "Арсеналом" в рамках 21-го тура премьер-лиги.

- У нас дружный коллектив – проблем с психологией нет, настроение у всех отличное, - приводит слова Бурлака официальный сайт "Крыльев". - И наши результаты после зимней паузы это поддерживают. За время перерыва успели хорошо потренироваться, несмотря на отсутствие сборников, что немного усложняло подготовку.

Но у нас есть сегодня и завтра, чтобы подойти к матчу в полной готовности. Экстремальные погодные условия "Крылья" точно не напугают – мы уже играли в такую погоду с "Енисеем".

"Крылья" занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. В текущем сезоне Бурлак провел 15 игр в премьер-лиге.

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