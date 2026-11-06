Танашев может первым в сезоне РПЛ достичь 70 желтых карточек

Инал Танашев назначен главным судьей матча «Локомотив» — «Рубин» в 14-м туре чемпионата России.

В семи предыдущих встречах РПЛ нынешнего сезона арбитр показал 62 желтые и две красные карточки, зафиксировал 178 нарушений правил и назначил пять пенальти. По числу желтых карточек Танашев лидирует среди судей чемпионата.

Если в матче «Локомотив» — «Рубин» он вынесет не менее восьми предупреждений, его показатель достигнет 70 желтых карточек за сезон. Ни один другой арбитр перед 14-м туром не имеет такого количества предупреждений. У Андрея Прокопова, который идет следующим по сумме желтых карточек, 49.

Встреча состоится 6 ноября и начнется в 19.30 мск. Ассистентами Танашева назначены Рустам Мухтаров и Руслан Шекемов, видеоарбитр — Василий Казарцев.