"Тамбов" заявил арену ЧМ-2018 в Саранке. В РПЛ заверили, что в сезоне-2020/21 такой лазейки не будет

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин на пресс-конференции руководства РПЛ высказал мнение лиги о расширении. Ранее собрание клубов поддержало увеличение чиса участников до 18. Также Савин прокоммментировал ситуацию с домашним стадионом "Тамбова" - новичок РПЛ заявил арену в Саранске.

- Приоритет работы лиги связан с увеличением посещаемости матчей, - сказал Савин. - В прошлом году приняли дополнительные критерии лицензирования для клубов РПЛ. Все клубы, которые занимают первые места по спортивным показателям, выходят в премьер-лигу. Но теперь они еще и иметь стадион первой категории в своем городе. "Тамбов" заявил арену в Саранске. В сезоне 2020/21 такой лазейки иметь не будут.

- Насколько необходимо расширение лиги с экономической точки зрения?

- В силу климатических причин, мы мало играем. Можно изменить формат или увеличить количество команд. Социальная составляющая говорит: "Мы страна большая, нужно больше команд". Но лиги должны будут завершить осенние части чемпионатов в конце октября перед чемпионатом мира в Катаре. Так что думать о расширении будем после этого. (Ярослав Сусов)