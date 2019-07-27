"Тамбов" забил "Спартаку" второй гол. Что хотел сделать Жиго?

"Тамбов" принимает "Спартак" в матче третьего тура чемпионата России на стадионе "Мордовия Арена".

Как и в случае с первым голом "Тамбова" в матче со "Спартаком", нужно отмотать эпизод назад. Красно-белые проводили позиционную атаку, номинальные хозяева отбились, мяч в центре поля подобрал Айртон. Однако бразилец поскользнулся и "Тамбов" побежал в контратаку. "Спартак" вроде бы сумел отбиться и Самюэль Жиго отобрал мяч. Однако затем футболист москвичей сделал что-то непонятное – вместо того, чтобы отдать передачу или просто выбить мяч, зачем-то пустился в дриблинг в собственной штрафной. Бенито отобрал мяч и заработал угловой, с которого "Тамбов" и забил второй гол. Перед подачей Луиз Адриану что-то высказывал Жиго, показывая жестами, что не нужно было ничего придумывать – бразилец словно чувствовал недоброе.

Что касается голевого эпизода, то игроки "Спартака" дали Сослану Таказову разбежаться, выпрыгнуть и споконой пробить. Тут вопрос к тренерскому штабу красно-белых, который перед матчем обычно разбирает, как нужно действовать на "стандартах".

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