«Тамбов» планирует готовится к домашним матчам в Химках. Команда будет принимать соперников в Нижнем Новгороде

Главный тренер новичка премьер-лиги «Тамбова» Сергей Первушин сообщил «СЭ» как изменится порядок подготовки команды к домашним встречам в РПЛ в связи с тем, что в весенней части турнира клуб будет принимать соперников не в Саранске, как до Нового года, а в Нижнем Новгороде.

— Раз принято такое решение, то придется внести коррективы в учебные и игровые планы, — сказал Первушин. — Ведем переговоры о том, чтобы проводить подготовку к домашним матчам в Химках, где есть все условия для нормальной тренировочной работы. А, главное, в нашем распоряжении будет поле с подогревом, что особенно важно из-за неустойчивой весенней погоды. Ясность по этому вопросу должна настать в ближайшее время.

— Что сейчас в планах у вашей команды?

— С 14 по 17 февраля примем участие в розыгрыше Кубка ФНЛ, где в пяти играх хотим просмотреть новичков и обкатать состав, которому предстоит начать весенний отрезок РПЛ. А за два дня до первой встречи после возобновления сезона с «Рубином» отправимся в Нижний, где футболисты и познакомятся с условиями, в которых предстоит проводить концовку чемпионата. (Александр Львов)