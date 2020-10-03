«Тамбов» — «Арсенал»: трансляция матча — в 16.30
15:15
В субботу, 3 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В прошлом сезоне туляки дважды обыграли соперника в премьер-лиге с общим счетом 3:1.
Следить за матчем «Тамбов» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Арсенал»
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