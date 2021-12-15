Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Откровенно? У нас очень мало шансов». Талалаев — о матче Россия — Польша

09:45
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что не верит в успех сборной России в стыковом матче ЧМ-2022 против команды Польши. Игра пройдет 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.

«Откровенно? У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли, — сказал Талалаев «России 24». - Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться. У нас же запланирован перерыв.

Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла — нужно собрать футболистов недели на три и посадить их на сборы. Как это делали в свое время Черчесов, Хиддинк".

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как и где активно встретить Новый год?
Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море
0
Реклама