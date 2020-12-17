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Талалаев заявил, что «Ахмат» ждал зимнего перерыва как манны небесной

22:52
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России с «Рубином» (0:0) признался, что команда с нетерпением ждала зимнего перерыва.

«Мы ждем его как манну небесную, — сказал Талалаев в эфире канала «Матч премьер». — Я вам говорил, что после 60-й минуте в матче с «Локомотивом» команда перестала бежать. Мы 70 минут играем, потом не можем усилить игру. Это жизнь, диалектика».

После 19-го тура «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице. Грозненский клуб имеет в активе 26 очков.

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