Вратарь «Спартака» Артем Ребров в Instagram поделился эмоциями от матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

— Такие вечера как вчера остаются в памяти надолго. Спасибо команда и стадион, было безумно круто, — подписал Ребров фотографию из раздевалки красно-белых.

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