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«Такие вечера как вчера остаются в памяти надолго». Ребров — о матче «Спартак» — ЦСКА

10:30
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров в Instagram поделился эмоциями от матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

— Такие вечера как вчера остаются в памяти надолго. Спасибо команда и стадион, было безумно круто, — подписал Ребров фотографию из раздевалки красно-белых.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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