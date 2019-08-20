«Такие вечера как вчера остаются в памяти надолго». Ребров — о матче «Спартак» — ЦСКА
10:30
Вратарь «Спартака» Артем Ребров в Instagram поделился эмоциями от матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).
— Такие вечера как вчера остаются в памяти надолго. Спасибо команда и стадион, было безумно круто, — подписал Ребров фотографию из раздевалки красно-белых.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи