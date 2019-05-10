Сыграет ли Еременко с "Локомотивом"? Отвечает Карпин

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что команда не может не думать о предстоящей игре полуфинала Кубка России против "Локомотива".

– Тяжело ли мотивировать команду на матч чемпионата перед важнейшей игрой с "Локомотивом" в Кубке? Посмотрим на это в игре. Не будем никого обманывать, – отметил Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер". – Понятно, что футболисты скажут, что думают об игре с "Динамо", но в голове все равно сидит игра в полуфинале Кубка. Поэтому попытались поговорить, уговорить игроков о том, что предстоящая игра для нас очень важна со всех точек зрения.

– Роман Еременко нет в заявке, что случилось?

– Вчера он получил небольшое повреждение. Поэтому рисковать не хочется. Решили поберечь его. Посмотрим, сможет ли он восстановиться к полуфиналу.

– Щадин вместо Чернова. С чем связана перестановка?

– С тем, что Чернов провел абсолютно все матчи по 90 минут. При этом у него огромный объем работы. Возможно, он бегает больше всех в лиге. По 13 км каждый матч. Поэтому накопилась определенная усталость. Решили дать ему отдохнуть.