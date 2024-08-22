Сычев: «Вектор, который выбрало руководство «Локомотива», интересен с точки зрения развития клуба»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев оценил игру команды на старте сезона и оценил стратегию развития клуба со ставкой на своих воспитанников.

«Команда все еще в поиске, сейчас можно сделать только промежуточные выводы. Но очертания игры уже видны. «Локомотив» изменился. Но не по стилю, а по исполнителям. Мы видим молодых игроков, которые очень органично вписались в команду. Плюс межсезонка тоже принесла свои плоды, сейчас в каждой линии вырисовываются лидеры, которые ярко себя проявляют.

Вектор, который выбрало руководство, интересен с точки зрения развития клуба. Теперь «Локомотив» опирается на своих воспитанников, на свою молодежь. И выглядит органично", — цитирует Сычева Metaratings.

Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2015 год, проведя 267 матчей и забив 92 гола.

По итогам 5 туров железнодорожники занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда дома примет «Ростов», матч состоится 25 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.