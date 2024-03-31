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Священник Постернак объяснил, зачем руководство «Спартака» посетило освящение Владимирского храма

Микеле Антонов
Корреспондент
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Священник Андрей Постернак в комментарии для «СЭ» объяснил, зачем руководство «Спартака» посетило Великое освящение Владимирского храма.

«Я бы тут развел две проблемы. Великое освящение храма — особое священное действие, связанное с созданием нового храма, где можно совершать божественную литургию и другие таинства. То, что Святейший патриарх освящал храм, думаю, никак не связано с историей футбольной команды. Это самостоятельное действие, которое никак не связано с молитвами спортсменов.

То что руководство решило пойти в храм — особое событие, которое связано с тем, что они хотели получить духовную поддержку. Это касается всех людей, когда они находятся в каком-то бедствии или тяжелом положении, сталкиваются с трудностями. Это естественно. Самое главное, чтобы в таких случаях обращение к Богу было искренним, с пониманием того, что является самым главным в жизни, что Господь наша поддержка и помощь», сказал Постернак «СЭ».

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор Олег Малышев посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Динамо – Ростов
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
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Спартак – Урал
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Факел – Оренбург
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Рубин – Ахмат
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Джон Кордоба

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