Свищев считает решение США не выдавать визы представителям «Спартака» политизированным

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал, что он думает об отказе выдать игрокам «Спартака» визы в США. Он назвал это решение политизированным.

Ранее стало известно, что клуб намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с получением игроками американских виз. Турнир пройдет в Орландо (штат Флорида) в январе 2020 года. Планировалось, что красно-белые сыграют с бразильскими командами «Коринтианс» и «Палмейрас».

— Очевидно, что США приняли в отношении российских футболистов политизированное решение, — цитирует Свищева ТАСС. — Подобное со стороны американских властей исходит не в первый раз. В канун или даже аккурат в начале спортивных соревнований российские атлеты лишаются возможности выступить на турнирах, которые запланированы на территории США. Причем не по своей вине, поскольку все необходимые для оформления виз документы предоставлены. Из-за подобных действий США нарушается не только план подготовки спортсменов к соревнованиям. Спортивный клуб или федерация терпят и финансовые убытки, ведь бюджет закладывается на год вперед.

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