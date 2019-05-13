Свидетель по делу Кокорина и Мамаева находится в искусственной коме после падения из окна

Екатерина Бобкова, свидетель по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, серьезно пострадала при падении из окна в Праге. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", девушка находится в критическом состоянии - она введена в искусственную кому.

- Упала из окна, находясь в Праге, - приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией. - Состояние у нее критическое. Сделали несколько операций и сейчас ее ввели в состояние искусственной комы. Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств. Другими деталями я пока не располагаю.

Напомним, Кокорин и Мамаев с 10 октября 2018 года находятся в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая первый был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а второй - к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован до 18 мая.

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