Свидетель драки Кокорина и Мамаева с Соловчуком рассказал подробности инцидента у ночного клуба

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, охранник ночного клуба "Эгоист" Алексей Авдеев на слушаниях в Пресненском суде Москвы рассказал об инциденте между компанией и шофером Виталием Соловчуком. При этом он сообщил, что ушел с улицы до основной части драки.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

– Сутки уже кончались, пришла компания молодых людей. Под утро было, точно не помню, во сколько. В 4 или в 5 часов. Среди них были все подсудимые. Лично я ранее их не видел, – сообщил Авдеев, который назвал срок своей работы в клубе – три года. – Большая компания была. Девушки были. Вели себя разумно. Ничего за ними не было. Нет, я не видел, как они отдыхали. В седьмом часу стали все расходиться. Спокойно, без агрессии. Вышли на улицу. Там меня не было. Единственное – я когда услышал громкие голоса, вышел на улицу, секунд 5-10 там был. Увидел компанию, которая побежала в сторону Белорусского вокзала. Кто бежал? Бегут люди, я не знаю. Прыгают возле человека. Там и ребята падали, и человек какой-то. Я обратно зашел в клуб и больше не видел, что происходило.

Бегущий человек был от меня на расстоянии метров 15-20. Другие – кто-то рядом, кто-то падал рядом с ним. Он то ли отталкивал, то ли ударял. Какое количество людей бежало? Видел двоих. Человека в белой кофте, который падал, и в черной. Там как-то все рядом было. Оставшиеся были возле машин. Перепалка пошла, крики "Вызовите полицию!" Кто кричал? Девушки, ребята. Момента падения человека, за которым бежали, не видел. Не видел и дальнейшие действия компании. Там много народу. Что там именно происходило, не знаю.

– Вы зашли в клуб в тот момент, когда возле человека, за которым бежали, были двое людей – в белой кофте и в черной?

– Да. Увидел, как человек в белом упал, а потом туда толпа пошла. У нас инструкция – кто-то один должен быть в помещении. Я и ушел внутрь. Старший смены ушел документы заполнять, а коллега другой был на улице. Я не придал значения. Подумал, все в порядке. Подумал, что полицию уже вызвали. Ведь кто-то кричал об этом. Я не спрашивал (у указанных лиц), что произошло. Помощи у меня они не просили они. Дальше я понял со слов коллеги, что какая-то драка произошла. Повздорили с кем-то. Меня это на тот момент меньше всего интересовало.

– У вас каждый день драки у клуба?

– Нет. Просто ребята пришли спокойные, не "агрессивничали". Вопросов к ним не было.

– То есть, будут кого-то убивать, вас это не станет волновать?

– Да не в этом дело. Там народу много было, я подумал, что разнимут, плюс о полиции уже говорили.

– Когда человек в белом упал, вы видели, что конкретно происходит? Из-за чего он упал?

– Видел, что человек, за которым они бежали, то ли отталкивает, то ли бьет. Утверждать, что был удар, не могу. Либо толчок, либо удар. Далеко это уже было. (Дмитрий Зеленов)

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