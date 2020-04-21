«Светлая душа». Евсеев почтил память Самохвалова
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на новость о смерти 22-летнего футболиста фарм-клуба «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.
— Я проработал с ним в Иваново только три месяца, — написал Евсеев в Instagram. — Светлая душа... Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте.
Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в премьер-лиге. Правильные обычные мечты, очень много таких ребят приходят в футбол...
Он был очень добродушным. Даже на поле.
Но при этом очень ответственным и целеустремлtнным. Был хорош в коллективе, дружил со всеми ребятами. Не было ни проблем, ни конфликтов.
Всегда спешил к своей девушке. Очень любил ее...
22 года. Всего 22... Я не знаю, что еще сказать.
Я проработал с ним в Иваново только три месяца. Светлая душа... Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте. Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в премьер-лиге. Правильные обычные мечты, очень много таких ребят приходят в футбол... Он был очень добродушным. Даже на поле. Но при этом очень ответственным и целеустремлённым. Был хорош в коллективе, дружил со всеми ребятами. Не было ни проблем, ни конфликтов. Всегда спешил к своей девушке. Очень любил ее... 22 года. Всего 22... Я не знаю, что ещё сказать #футбол #спорт #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев