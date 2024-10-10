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Журова: «Дзюба и Аршавин до сих пор не начали карьеру в политике, но, скорее всего, начнут — есть потенциал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала мнение о роли спортсменов в российской политике.
«Спортсменов сейчас в политике будет меньше. Они привыкли к свободе, а эта сфера накладывает очень много ограничений. Даже те спортсмены, которые приходили в политику, иногда возвращались, потому что понимали, что это не для них.

Думаю, порой активное участие спортсмена в политике происходит из-за большого количества звонков со стороны журналистов. Если говорить о той же Веронике Степановой, порой создается мнение, что она выходит и сама все комментирует. Если бы ей не звонили, вряд ли она бы начала этим заниматься. Политик — это все-таки тот, кто сам формирует некую повестку.

Слухи о карьере в политической сфере приписывали Дзюбе, Аршавину. Они до сих пор этого не сделали, но, скорее всего, начнут — есть потенциал. Недавно в политику пришла Ольга Зайцева, она избралась в Мосгордуму. На данный момент там есть целых три олимпийских чемпионки. Спорт в Москве развивается активно, сейчас у него может быть женское лицо. Из последних спортсменов в политике она самая яркая. Надеюсь, у нее все получится», — цитирует Sport24 Журову.

Источник: Sport24
Андрей Аршавин
Артем Дзюба
Вероника Степанова
Светлана Журова
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