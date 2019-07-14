17:57 | Футбол — РПЛ

Светлана Ромашина: "После всяких скандалов с уходами Глушакова, Комбарова за "Спартаком" не слежу"

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Светлана Ромашина, одержавшая победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам, рассказала, смотрит ли перед соревнованиями матчи "Спартака", за который переживает.

Не-не, пока вообще не до этого, – цитирует Ромашину "Матч ТВ". – После всяких скандалов с уходами Глушакова, Комбарова не слежу. Наступил уже мой чемпионат мира. Все негативные эмоции – в сторону!

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Дополнительная информация

https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI1048608_Ja_otkluchilas_ot_Spartaka_posle_skandalov_i_uhodov_Glushakova_s_Kombarovym_Cvetlana_Romashina__o_zolote_Korei_i_vozvrashhenii_v_sport

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