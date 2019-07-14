Светлана Ромашина: "После всяких скандалов с уходами Глушакова, Комбарова за "Спартаком" не слежу"

Светлана Ромашина, одержавшая победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам, рассказала, смотрит ли перед соревнованиями матчи "Спартака", за который переживает.

– Не-не, пока вообще не до этого, – цитирует Ромашину "Матч ТВ". – После всяких скандалов с уходами Глушакова, Комбарова не слежу. Наступил уже мой чемпионат мира. Все негативные эмоции – в сторону!

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