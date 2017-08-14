Сверрир Ингасон: "Российская лига – одна из сильнейших по европейским меркам"

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон отметил, что до перехода в российский клуб он знал некоторых футболистов, которые играли в России. Исландец ранее выступал за "Локерен" и "Гранаду".
- Знал некоторых футболистов, которые играли в больших клубах в России и выступали на хорошем уровне в Европе, - цитирует пресс-служба клуба Ингасона. - Не был знаком со всеми командами лиги, но знал о топ-клубах, которые играют в Лиге чемпионов. У меня есть опыт выступлений в Бельгии, Норвегии, Исландии, Испании, теперь и в России. Считаю, что РФПЛ можно назвать очень сильной лигой по европейским меркам.
В России игра более акцентирована на тактику. Возможно, здесь забивают не так много голов, как в Испании, но для меня как защитника лучше играть в хорошо тактически обученной команде с надежной обороной.
oleg_Spb
Людям дают хорошую стабильную зарплату и возможность показать себя в европейских турнирах и на красивых современных стадионах при большом количестве болельщиков. Но некоторые считают , что лучше всю жизнь проработать кладовщиком в родной деревне , чем начальником распределительного центра в большом городе.
15:39 14 августа
Борец сумо
У Ростова отличная четверка центральных защитников: Мевля, Ингасон, Вилюш и Бобен. Все эти ребята отлично обучены тактически и играют с полной самоотдачей. Таким образом, уход Наваса, Граната и Кудряшова прошёл совершенно безболезненно. Одна проблема - уже скоро Зенит и прочие "гранды" положат на этих ребят глаз и начнут переманивать. Как переманили и загубили защитника сборной Новосельцева. И сколько таких ребят этот чертов Зенит уже загубил!
15:17 14 августа
oleg_Spb
Вау, новый исландско-ростовский "мужик". 27 августа обязательно пойдем на него смотреть. Все 45 тыщ:)!
14:02 14 августа
ростовский свин
новый столп обороны ростова
13:02 14 августа
Andre_Saratov
В дюжине сильнейших!)
12:58 14 августа
EnsiferumSP
Исландия в футболе теперь рулит.
12:23 14 августа
wowaizrostowa73
Очень хорошее приобретение сделали.
12:18 14 августа