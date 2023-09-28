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Сегодня, 14:17

Сутормин считает, что матч с «Оренбургом» не будет простым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Оренбургом» в рамках 10-го тура РПЛ.

«Поменялся ли «Оренбург» по сравнению с прошлыми сезонами? У них третий тренер за год. Думаю, что плюс-минус все так же. Исполнители остались те же. Они показывают комбинационную игру, в Оренбурге всем командам непросто играть — и покрытие, и необычный стадион. Думаю, это будет на сто процентов непростой матч, надо очень серьезно к нему подойти — нам очень нужна победа. Насколько важно искусственное покрытие в Оренбурге? Это вопрос привычки — нужно время на адаптацию. Кому-то может хватить 5-10 минут при разминке, а кому-то этого будет мало. «Оренбург» каждый день тренируется на таком поле, оно им более привычно, но одинаковое для всех — надо выходить и показывать футбол, в который мы умеем и можем играть», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».

Он также заявил, что начало матча в 12:00 по Москве не станет проблемой.

«Нужно просто пораньше лечь спать, выспаться. Когда я был в «Оренбурге», мы постоянно играли в это время. Для меня всегда лучше пораньше лечь спать и выспаться», — добавил Сутормин.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 30 сентября петербуржцы сыграют против «Оренбурга». Матч начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-09-28-aleksey-sutormin-nastroeny-reabilitirovatsya-pered-bolelshchikami.htm
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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Ростов – Урал
 - : -
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Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
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Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
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