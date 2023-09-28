Сутормин считает, что матч с «Оренбургом» не будет простым

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Оренбургом» в рамках 10-го тура РПЛ.

«Поменялся ли «Оренбург» по сравнению с прошлыми сезонами? У них третий тренер за год. Думаю, что плюс-минус все так же. Исполнители остались те же. Они показывают комбинационную игру, в Оренбурге всем командам непросто играть — и покрытие, и необычный стадион. Думаю, это будет на сто процентов непростой матч, надо очень серьезно к нему подойти — нам очень нужна победа. Насколько важно искусственное покрытие в Оренбурге? Это вопрос привычки — нужно время на адаптацию. Кому-то может хватить 5-10 минут при разминке, а кому-то этого будет мало. «Оренбург» каждый день тренируется на таком поле, оно им более привычно, но одинаковое для всех — надо выходить и показывать футбол, в который мы умеем и можем играть», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».

Он также заявил, что начало матча в 12:00 по Москве не станет проблемой.

«Нужно просто пораньше лечь спать, выспаться. Когда я был в «Оренбурге», мы постоянно играли в это время. Для меня всегда лучше пораньше лечь спать и выспаться», — добавил Сутормин.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 30 сентября петербуржцы сыграют против «Оренбурга». Матч начнется в 12.00 по московскому времени.