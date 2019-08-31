Суперсейв Чернова заметил крупнейший футбольный Instagram. Его уже предлагают «Барсе» и «Реалу»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов своими спасениями в концовке матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) обратил на себя внимание крупного Instagram-аккаунта 443. Паблик с 22 миллионами подписчиков опубликовал ролик, как футболист в течение нескольких секунд дважды вынес мяч из пустых ворот.

В комментариях к ролику отметился официальный аккаунт крупного портала Transfermarkt, опубликовавший данные Чернова с припиской «для всех клубных тренеров, которые хотят подписать его до закрытия трансферного окна».

Многие пользователи стали предлагать его топ-клубам, включая «Реал» и «Барселону».