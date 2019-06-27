Супергерои со всех миров объединились, чтобы вернуть "Енисей" в РПЛ. Поможет?

"Енисей" опубликовал видео, оформленное в стиле киносаги "Звездных войн" с добавлением в него переодетых в супергероев футболистов клуба. Игроки снимают с себя костюмы персонажей из комиксов и надеваю футболки "Енисея". Их цель – вернуть команду в премьер-лигу. Сезон в ФНЛ стартует 7 июля.
– 2019 год. ФК "Енисей" вылетел из российской премьер-лиги, в результате чего случился межгалактический взрыв, и вселенные смешались. Для того, чтобы исправить ситуацию, и вернуть все на свои места, супергерои со всех миров объединились, – отмечается в сообщении.
2019 год. ФК «Енисей» вылетел из Российской Премьер-Лиги, в результате чего случился межгалактический взрыв, и вселенные смешались.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 27 июня 2019 г.
Для того, чтобы исправить ситуацию, и вернуть всё на свои места, супергерои со всех миров объединились. pic.twitter.com/gvA2kcOqAP