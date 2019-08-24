В матче 7-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1) Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счет и забил десятый гол за «Краснодар» в чемпионате России.

19-летний хавбек стал 13-м игроком «быков», добравшимся до этой отметки. Среди воспитанников клуба он уступает только Ивану Игнатьеву, отличившемуся 12 раз. Всего на счету Шапи 16 голов за «Краснодар» — 10 в премьер-лиге и шесть в еврокубках. (Кирилл Бурдаков)

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