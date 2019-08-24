Сулейманов — второй воспитанник, забивший 10 голов за «Краснодар» в чемпионате
В матче 7-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1) Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счет и забил десятый гол за «Краснодар» в чемпионате России.
19-летний хавбек стал 13-м игроком «быков», добравшимся до этой отметки. Среди воспитанников клуба он уступает только Ивану Игнатьеву, отличившемуся 12 раз. Всего на счету Шапи 16 голов за «Краснодар» — 10 в премьер-лиге и шесть в еврокубках. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Федор Смолов
|
2015-2018
|
75
|
53
|
Вандерсон
|
2012-2017
|
117
|
38
|
Ари
|
2013-2016, 2018-н.в.
|
96
|
30
|
Жоаузинью
|
2011-2018
|
177
|
28
|
Павел Мамаев
|
2013-н.в.
|
112
|
25
|
Юра Мовсисян
|
2011-2012
|
50
|
23
|
Виктор Классон
|
2017-н.в.
|
72
|
23
|
Маурисио Перейра
|
2013-2019
|
154
|
23
|
Евгений Шипицин
|
2011-2014
|
63
|
13
|
Иван Игнатьев
|
2017-н.в.
|
31
|
12
|
Рикардо Лаборде
|
2013-2018
|
73
|
12
|
Магомед-Шапи Сулейманов
|
2018-н.в.
|
31
|
10
|
Вандерсон Масиэл
|
2017-н.в.
|
62
|
10