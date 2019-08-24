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Сулейманов — второй воспитанник, забивший 10 голов за «Краснодар» в чемпионате

22:14
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В матче 7-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1) Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счет и забил десятый гол за «Краснодар» в чемпионате России.

19-летний хавбек стал 13-м игроком «быков», добравшимся до этой отметки. Среди воспитанников клуба он уступает только Ивану Игнатьеву, отличившемуся 12 раз. Всего на счету Шапи 16 голов за «Краснодар» — 10 в премьер-лиге и шесть в еврокубках. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Краснодара» в чемпионатах России

Игрок

Сезоны

Матчи

Голы

Федор Смолов

2015-2018

75

53

Вандерсон

2012-2017

117

38

Ари

2013-2016, 2018-н.в.

96

30

Жоаузинью

2011-2018

177

28

Павел Мамаев

2013-н.в.

112

25

Юра Мовсисян

2011-2012

50

23

Виктор Классон

2017-н.в.

72

23

Маурисио Перейра

2013-2019

154

23

Евгений Шипицин

2011-2014

63

13

Иван Игнатьев

2017-н.в.

31

12

Рикардо Лаборде

2013-2018

73

12

Магомед-Шапи Сулейманов

2018-н.в.

31

10

Вандерсон Масиэл

2017-н.в.

62

10

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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