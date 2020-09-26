Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» пенальти, который назначили в ворота башкирской команды в матче с «Зенитом» (0:6).

— Вопросов по судейству особо нет, — заявил Мурзагулов «СЭ». — Конечно, в эпизоде со вторым голом за такой пенальти в команде «Рассвет» из города Кумертау, за которую я играл, рефери бы назвали определенным словом, а Азмуна — балериной. Но это решение судьи. Можно было решить так, а можно было бы решить этак. (Севастиан Терлецкий)