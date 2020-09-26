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Ростислав Мурзагулов: «В команде из города Кумертау за такой пенальти судью назвали бы определенным словом, а Азмуна — балериной»

19:00
Сердар Азмун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» пенальти, который назначили в ворота башкирской команды в матче с «Зенитом» (0:6).

— Вопросов по судейству особо нет, — заявил Мурзагулов «СЭ». — Конечно, в эпизоде со вторым голом за такой пенальти в команде «Рассвет» из города Кумертау, за которую я играл, рефери бы назвали определенным словом, а Азмуна — балериной. Но это решение судьи. Можно было решить так, а можно было бы решить этак. (Севастиан Терлецкий)

Зенит — Уфа

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