17 марта 2013 года «Терек» в матче 21-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Рубином» (0:0).

Встреча запомнилась тем, что после удаления игрока грозненской команды глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в микрофон прокричал «Судья продажная...козел ты!».

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц после заявил, что Кадыров сразу после матча с «Рубином» зашел в судейскую комнату, из-за чего в нее не могли пройти делегат и инспектор матча.

Кадыров извинился за свое поведение, но слова в адрес Михаила Вилкова не забрал: «Мои слова были криком души всех чеченских болельщиков, ведь у всех фанатов «Терека» было такое же чувство негодования, как и у меня. Он заслужил имя «продажный». Это уже не первый случай. Пусть знает, что грозненский «Терек» — за честный, а не продажный футбол!