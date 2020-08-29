«Судья неправильно оценил ситуацию». Тренер «Арсенала» об удалении Лесового

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после поражения в гостевом матче 6-го тура Тинькофф РПЛ от «Спартака» (1:2) оценил удаление полузащитника Даниила Лесового.

— Настраивались взять очки, — сказал Подпалый. — Поначалу понимали, что соперник будет много атаковать большими силами. Подстраивали выход из обороны и стандарты, но судейские решения не позволили играть в свою игру.

— Вы поняли, за что был удален Лесовой?

— Судья неправильно оценил ситуацию, мяч ушел от спартаковца и наш игрок поддался эмоциям. Конечно, он мог этого не делать, но вы все смотрите футбол и видите, что такие эмоции часто возникают.

— За счет чего вам удавалось сдерживать соперника в первом тайме до 42 минуты?

— Мы готовились к игре «Спартака» и подстраивались под них, но удаление сыграло свою роль.

— Проведете разговор с Лесовым? Он лидер команды, но позволяет себе замахиваться на судью и удаляться.

— Я, честно говоря, не видел замаха, но если он был, то да, мы обсудим это. (Максим Алланазаров)