Судья Федотов не понимает, почему Понсе грубо сфолил на Шунине в дерби с "Динамо"

Судья всероссийской категории Игорь Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер" выразил недоумение в связи с фолом нападающего "Спартака" Эсекиэля Понсе на вратаре "Динамо" Антоне Шунине в дерби 4-го тура РПЛ (0:0).

Напомним, что Понсе был удален с поля после столкновения с Шуниным. Голкипер в прыжке поймал мяч, а Понсе въехал ему ногой в грудь. Главный судья Владислав Безбородов показал нападающему красную карточку.

– По аргентинцу будет принимать решение КДК РФС. Три-четыре матча получит дисквалификации Понсе. "Спартак" постарается смягчить наказание. Нацеленный фол? Нет, это серьезное нарушение правил. Я не знаю, зачем он это сделал, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Отметим, что эти слова были сказаны до извинений Понсе.

"Спартак" – "Динамо": Понсе врезался в Шунина и получил красную карточку // Судья Федотов: "Нарушение Понсе – красная, фол Гулиева – розовая карточка" // "Хочу принести извинения Шунину". Понсе – о своем жестком фоле в дерби с "Динамо"