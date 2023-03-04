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Судейство

Сегодня, 09:06

Судья ошибся в пользу «Факела» — пострадал «Спартак»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Факел» — «Химки» (1:1).
Эпизод матча «Факел» — «Химки» (1:1).
Эпизод матча «Факел» — «Химки» (1:1).
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Ошибки арбитра Артема Чистякова, судившего в пятницу, 3 марта, первый матч 18-го тура чемпионата России «Факел» — «Химки» (1:1), скажутся в следующем туре. Рефери несколько раз неправильно воздержался от вынесения дисциплинарных санкций, в результате чего два воронежца избежали дисквалификации и смогут сыграть 11 марта со «Спартаком».

На 1-й минуте встречи в Воронеже Чистяков не вынес предупреждение нападающему хозяев поля Георгию Гонгадзе — тот в борьбе за мяч попал рукой в лицо Николе Античу.

Эпизод матча «Факел» — «Химки» (1:1).

На 11-й минуте судья не наказал желтой карточкой воронежского защитника Кирилла Суслова — тот сорвал перспективную атаку гостей, три футболиста которых выбегали на трех соперников.

Эпизод матча «Факел» — «Химки» (1:1).

Оба ведущих игрока «Факела» перед матчем с «Химками» «висели» на карточках, у них было по три предупреждения. Пропуска важной встречи с красно-белыми они избежали.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
03 мар, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
4
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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